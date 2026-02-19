Karapınar’da üç okuldan Ramazan’da anlamlı dayanışma

Hacı Osman Arı İmam Hatip Ortaokulu, Vehbiyurt İlkokulu ve Yunus Emre İlkokulu öğrencileri; öğretmen ve velilerin de desteğiyle hazırladıkları gıda paketlerini ilçedeki çeşitli mahallelerde yaşayan ailelere ulaştırdı.
İçerisinde bakliyat ürünlerinin yanı sıra tavuk, sucuk ve kahvaltılık ürünlerin yer aldığı koliler, özellikle hasta, yaşlı ve kimsesiz ailelere öncelikli olarak teslim edildi. Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan çalışma, aileler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.
Projede yer alan öğrenciler, Ramazan ayında yardımlaşma sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
(Ali Asım Erdem)