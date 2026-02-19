GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Karapınar’da üç okuldan Ramazan’da anlamlı dayanışma

Ali Asım Erdem
Muhabir
Karapınar’da üç okuldan Ramazan’da anlamlı dayanışma
Konya’nın Karapınar ilçesinde üç okul, ÇEDES Projesi kapsamında Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için gıda kolisi hazırlayarak örnek bir dayanışmaya imza attı.

Hacı Osman Arı İmam Hatip Ortaokulu, Vehbiyurt İlkokulu ve Yunus Emre İlkokulu öğrencileri; öğretmen ve velilerin de desteğiyle hazırladıkları gıda paketlerini ilçedeki çeşitli mahallelerde yaşayan ailelere ulaştırdı.

İçerisinde bakliyat ürünlerinin yanı sıra tavuk, sucuk ve kahvaltılık ürünlerin yer aldığı koliler, özellikle hasta, yaşlı ve kimsesiz ailelere öncelikli olarak teslim edildi. Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan çalışma, aileler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Projede yer alan öğrenciler, Ramazan ayında yardımlaşma sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

(Ali Asım Erdem)

