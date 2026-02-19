Konya’da şap hastalığına karşı Sero-Survey tamamlandı

Akşehir’de büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik şap hastalığı sero-survey çalışmaları tamamlandı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında alınan numunelerle hastalığın bölgedeki durumu analiz edilirken, erken tespit ve koruyucu önlemlerin etkinliği değerlendirildi.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen şap hastalığına yönelik sero-survey çalışmaları başarıyla tamamlandı. Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan numuneler alındı.
Sahadan elde edilen numuneler üzerinden şap hastalığının bölgedeki güncel durumu ayrıntılı biçimde incelenirken, ortaya çıkan bulgular doğrultusunda hayata geçirilen koruyucu ve önleyici uygulamaların etkinliği değerlendirildi. Yetkililer, hayvan hastalıklarıyla mücadelede erken teşhisin ve bilimsel verilere dayalı yöntemlerin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.
Çalışmalar kararlılıkla sürecek
İlçe Müdürlüğü ekiplerinin, hayvan sağlığını güvence altına almak ve sürdürülebilir hayvancılığı desteklemek amacıyla planlı ve istikrarlı çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.
