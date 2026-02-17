GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,86
EURO
51,82
STERLİN
59,29
GRAM
7.295,26
ÇEYREK
12.037,67
YARIM ALTIN
23.995,09
CUMHURİYET ALTINI
47.785,90
KONYA Haberleri

Konya’da kaybolan 74 yaşındaki alzheimer hastası 6 gündür aranıyor

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da kaybolan 74 yaşındaki alzheimer hastası 6 gündür aranıyor

Konya'nın Hadim ilçesinin Dedemli Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı'dan 6 gündür haber alınamıyor. Kayıp vatandaşın bulunması için başlatılan arama çalışmaları aralıksız şekilde sürdürülüyor.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kayıp ihbarının ardından harekete geçen ekipler, bölgede kapsamlı bir arama faaliyeti başlattı. Çalışmalara jandarma ekiplerinin yanı sıra komando birliği ve çok sayıda arama kurtarma personeli katılıyor. Ekipler, kırsal ve engebeli arazide titizlikle inceleme yaparak kayıp vatandaşa ulaşmaya çalışıyor.

HEM KARADAN HEM HAVADAN TARAMA YAPILIYOR

Arama faaliyetlerinin hem karadan hem de havadan sürdürüldüğü bildirildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmalar kesintisiz devam ederken, ekiplerin bölgedeki ormanlık ve dağlık alanları detaylı şekilde taradığı öğrenildi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DRONLAR KULLANILIYOR

Yetkililer, arama çalışmalarında son teknolojiden yararlanıldığını belirtti. Yapay zeka destekli dronlarla havadan gerçekleştirilen taramalar sayesinde geniş alanlar kısa sürede kontrol ediliyor. Yer ekipleri ise elde edilen veriler doğrultusunda belirlenen noktalarda yoğunlaştırılmış aramalar yapıyor.

Yetkililer, Mevlüt Aybattı'yı gören ya da yerini bilen vatandaşların en yakın jandarma veya polis birimine bilgi vermelerini istedi. Kamuoyunun duyarlı olması çağrısında bulunuldu.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER