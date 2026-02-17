Konya’da kaybolan 74 yaşındaki alzheimer hastası 6 gündür aranıyor

Konya'nın Hadim ilçesinin Dedemli Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı'dan 6 gündür haber alınamıyor. Kayıp vatandaşın bulunması için başlatılan arama çalışmaları aralıksız şekilde sürdürülüyor.
GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Kayıp ihbarının ardından harekete geçen ekipler, bölgede kapsamlı bir arama faaliyeti başlattı. Çalışmalara jandarma ekiplerinin yanı sıra komando birliği ve çok sayıda arama kurtarma personeli katılıyor. Ekipler, kırsal ve engebeli arazide titizlikle inceleme yaparak kayıp vatandaşa ulaşmaya çalışıyor.
HEM KARADAN HEM HAVADAN TARAMA YAPILIYOR
Arama faaliyetlerinin hem karadan hem de havadan sürdürüldüğü bildirildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmalar kesintisiz devam ederken, ekiplerin bölgedeki ormanlık ve dağlık alanları detaylı şekilde taradığı öğrenildi.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ DRONLAR KULLANILIYOR
Yetkililer, arama çalışmalarında son teknolojiden yararlanıldığını belirtti. Yapay zeka destekli dronlarla havadan gerçekleştirilen taramalar sayesinde geniş alanlar kısa sürede kontrol ediliyor. Yer ekipleri ise elde edilen veriler doğrultusunda belirlenen noktalarda yoğunlaştırılmış aramalar yapıyor.
Yetkililer, Mevlüt Aybattı'yı gören ya da yerini bilen vatandaşların en yakın jandarma veya polis birimine bilgi vermelerini istedi. Kamuoyunun duyarlı olması çağrısında bulunuldu.
(Meltem Aslan)