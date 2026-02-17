Konya Ramazan ayına hazır: 762 cami sabaha kadar açık!







Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülüğü tarafından Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler ile vaaz ve irşat hizmetlerine yönelik bir açıklamada bulundu.

İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, gerçekleştirilecek faaliyet ve çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı;



"Öncelikle tüm hemşehrilerimin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum.



Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor?







Peygamber Efendimizin (s.a.s) "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan'ı ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Savm, 6) müjdesine mazhar olma umuduyla bir rahmet iklimine kavuşacak olmanın sevinci içerisindeyiz. 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı ilk teravih namazımızı kılacak, sahurun bereketiyle niyet ederek 19 Şubat 2026 Perşembe günü ilk orucumuzu tutmaya başlayacağız.



Bilindiği üzere Ramazan ayı, manevi dünyamızda ve toplum hayatımızda önemli bir yer tutmakta, fırsat bilinerek en iyi şekilde değerlendirilmesi gereken bir rahmet mevsimi olarak kabul edilmektedir. Ramazan, dini coşkunun zirveye ulaştığı, zihin ve gönül dünyamızın tazelendiği, bizi değiştiren ve dönüştüren mübarek bir aydır. Anadolumuz'da ve özellikle Konyamız'da, milletimizin asırlardır Ramazan ayına gösterdiği hürmet ve hassasiyet her türlü takdirin üzerindedir.



Bu bilinçle hareket eden Müftülüğümüz, il genelinde Ramazan ayı vesilesiyle gerçekleştirilecek hizmetleri gözden geçirerek gerekli hazırlıkları tamamlamıştır.



Başkanlığımız, her yıl Ramazan ayında toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla bir temayı kamuoyunun gündemine taşımakta ve belirlenen tema, etraflı bir şekilde ele alınmaktadır. Bu bağlamda 2026 yılı Ramazan ayı teması "Ramazan, Cami ve Hayat” olarak belirlenmiştir. Ramazan, "vaktin kıymetini bilme” bilincini pekiştirirken; cami, "mekânın vahdete açılan kapısı” olarak birlik ruhunu canlı tutar. Bu iki unsur bir araya geldiğinde, "hayat” ibadet iklimine bürünür. İşte bu dönüşüm, mübarek Ramazan ayının bereketinin en bariz yansımalarından biridir.



Bu itibarla, Ramazan ayında yapılacak hizmetlerde aşağıda yer alan hususlara dikkat edilecek ve faaliyetler buna göre yapılacaktır;



2026 yılı Ramazan ayı temasının "Ramazan, Cami ve Hayat” olması hasebiyle yapılacak olan hizmetler bu kapsamda ele alınarak yürütülecektir.



Müftülerimiz, İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri, Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Konya Dini İhtisas Merkezi müdürleri ile öğretim görevlileri, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, vaizlerimiz ve emekli müftülerden oluşan vaaz ve irşat ekipleri Ramazan ayı boyunca camilerimizde halkımızla buluşacaktır.



Mukabele Programları Nasıl Olacak?



Ramazan boyunca ilimizdeki tüm camilerimizde (3275 cami) sabah namazı başta olmak üzere belirlenen vakitlerde mukabeleler okunacaktır.



Mukabelelerde okunan ayetlerin anlamları cemaatimizle paylaşılacak, ayrıca Kapu Camii'nde öğle namazı öncesi Kurra Hafız Hocalarımızın katılımıyla mukabele programı düzenlenecektir.



Konya'da Kaç Camide Hatimle Teravih Kılınacak?











İtikaf Programları Nasıl Olacak?

Bu yıl il genelinde merkez ilçelerde 40, taşra ilçelerde 31 olmak üzere toplam; 71 camide hatimle teravih namazı kılınacaktır. Hatimle teravih kılmak isteyen vatandaşlarımız için bu camilerimiz hizmet verecektir. Ayrıca Aziziye Camii'mizde "ENDERUN” Usûlü ile teravih programları icra edilecektir.

Ramazan ayının son on gününde ilimiz genelinde belirlenen 360 camimizde itikafa girilebilecektir.



Ramazan ayının ruhunu yaşatmak amacıyla ilimizde bu yıl 16 camimize mahya asılacaktır.



16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek, Kadir Gecesi'nde, halkımızın ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirebilmesi için 762 camimiz sabaha kadar açık tutulacaktır.



Konya'da yayın yapan televizyon, gazete ve radyolarda il ve ilçe müftülüklerimizde görev yapan din görevlilerimizin katılımıyla Ramazan ayına özel programlar icra edilecektir.



Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da sabah ezanları orucun başlangıç vakti olan imsak saatinde okunacak, böylece vatandaşlarımız sahurlarını buna göre yapabileceklerdir.



Yatsı namazı ve teravih namazı normal vakitlerinde kılınacak olup, Müftülüğümüz tarafından hazırlanan imsakiyeler, il ve ilçe müftülüklerinden temin edilebilecektir.



Camilerimizde düzenlenecek vaaz ve mukabele programları cami girişlerine asılacak duyurularla cemaatimize bildirilecektir.



Din görevlilerimiz, camilerde mukabeleye katılamayan vatandaşlarımıza Diyanet TV ve Diyanet Dijital YouTube Kanalı üzerinden mukabeleleri takip edebilmeleri için bilgilendirme yapacaktır.



2026 Fitre Miktarı Ne Kadar Oldu?



Diyanet İşleri Başkanlığımız 2026 yılı fitre miktarını asgari 240.00 TL olarak belirlemiştir. Vatandaşlarımız, kendi hayat standartlarını göz önünde bulundurarak fitrelerini belirleyebilirler.



Cami görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri ve manevi danışmanlar marifetiyle "İnfak Haritası” oluşturulacak, sadaka, fitre ve zekata muhtaç ihtiyaç sahibi, yaşlı, yalnız, göçmen ve ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlarımızın tespit edilmesi sağlanacak ve ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olunacaktır. Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubelerinin iş birliğiyle, hayırsever halkımızın ayni ve nakdi zekat bağışlarının geniş kitlelere ulaştırılması sağlanacaktır.



Müftülüklerimiz, özellikle gençler ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle iftar sofralarını paylaşmaya özen gösterecektir.











Bayram Namazı Saati

İmkanlar dahilinde Diyanet gençlik merkezleri ve üniversite kampüs camilerinde "İftar ve Sahur Buluşmaları” düzenlenecektir.

Bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek, Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü idrak edilecektir. Konya il merkezinde bayram namazı 07.24'te kılınacaktır.



Camilerde İftar Programları Düzenlenecek



Ramazan ayı boyunca Kapu Camii ve Bosna Hersek Ulu Camii gibi 17 camimizin müştemilatında iftar programları düzenlenecektir.



Hatimle teravih namazı kılınacak, itikafa girilebilecek, Kadir Gecesi'nde sabah namazına kadar açık olacak, mahya asılacak ve iftar verilecek camilerin bilgisine İl Müftülüğümüzün internet sitesinden ulaşılabilecektir.



Ramazan öncesinde tüm camilerimizin genel temizliği yapılacak, elektrik ve ses sistemleri kontrol edilerek, merkezi sistemin kullanılacağı camilerde sesin en iyi şekilde iletilmesi sağlanacaktır.



Engelli vatandaşlarımızın ve hanım kardeşlierimizin camilerde ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.



Ramazan boyunca ilçe müftülerimiz, vaizlerimiz ve diğer din görevlilerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, hastaneler, cezaevleri, çocuk evleri ve huzurevleri gibi mekanları ziyaret edecek; öksüz, yetim, hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla yakından ilgilenecektir.



Aileleriyle birlikte tüm kardeşlerimizi camilerimize davet ediyoruz.

