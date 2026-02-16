GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,74
EURO
51,83
STERLİN
59,72
GRAM
7.318,28
ÇEYREK
12.077,34
YARIM ALTIN
24.074,17
CUMHURİYET ALTINI
47.943,39
KONYA Haberleri

Konya’da kontrolden çıkan otomobil avlu duvarına çarptı: 4 yaralı

Konya’da kontrolden çıkan otomobil avlu duvarına çarptı: 4 yaralı
Konya’nın Karapınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil avlu duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Adalet Mahallesi Timur Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. idaresindeki 42 BDJ 895 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 128705. Sokak kesişimine yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Savrulan araç, sokak üzerinde bulunan bir evin avlu duvarına çarptı. Kazada sürücü D.B. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER