GÜNCEL Haberleri

Maden ocağındaki göçük ile ilgili soruşturma başlatıldı

Maden ocağındaki göçük ile ilgili soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağında meydana gelen göçük ile ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'ta göçük meydana gelen maden ocağı ile alakalı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak ilimizin Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçük sebebiyle Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olay ile ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Göçükten sağ olarak kurtarılan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan iki işçimize ulaşmak için arama-kurtarma ekipleri koordineli ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

