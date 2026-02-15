GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

9 il için sarı kodlu uyarı

9 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji bazı bölgeler için sağanak ve toz taşınımı uyarısı yaptı. Ege’nin batısında kuvvetli yağış ve Orta Karadeniz’de fırtına bekleniyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz’de ise toş taşınımı tahmin ediliyor. Sarı kodlu uyarı yapılan 9 ilde ise vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir, Manisa ve Aydın'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinde etkisini azaltması beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren tekrar kuvvetleneceği öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Orta Karadeniz'de (Bartın-Samsun arası) ise rüzgarın, akşam saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Marmara'da, gece saatlerinden itibaren Ege'de, yarın öğle saatlerinde ise İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

9 il için sarı kodlu uyarı

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli fırtına nedeniyle 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre, bugün Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin beklendiği belirtildi.

Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli için "sarı" kodlu uyarıda bulunulan açıklamada, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba, doğal gaz ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

