“TCG Anamur’’ mayın avlama gemisi Yunanistan’da!

Türk Deniz Kuvvetlerine ait “TCG Anamur (M-269)“ isimli mayın avlama gemisi, NATO görevi kapsamında Yunanistan’ın Pire Limanı’na geldi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmet veren Aydın (A) sınıfı mayın avlama gemilerinden biri olan "TCG Anamur (M-269)” isimli mayın avlama gemisi, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz görev Grubu 2 kapsamındaki görevi vesilesiyle Yunanistan'ın Pire Limanı'na yanaştı.

TCG Anamur Komutanı Deniz Binbaşı Alper Pabuççu, gemide görevli Deniz Kuvvetleri personeli, Atina Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Doktor Deniz Kıdemli Albay Ünsal Başak, Atina Kara Ataşesi Yarbay Ahmet Gökhan Bağlama ve diğer görevli personel Pire'deki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte kısa bir tören düzenlendi.



Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal savaşlarındaki şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu. Şehitlikteki mezarlara beyaz ve kırmızı karanfiller bırakıldı.

Daha sonra Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde görevli Birinci Müsteşar Şahika Deniz Hançer gemiyi ziyaret etti.

Misafirleri gemide, gemi komutanı Pabuççu karşıladı.

Büyükelçi Erciyes ve Başkonsolos Işıl Işık Civelik gemi anı defterini imzaladı.

TCG Anamur mayın avlama gemisi



TCG Anamur mayın avlama gemisi, Türk Deniz Kuvvetlerine 2005-2008 yılları arasında katılan 6 Aydın (A) sınıfı mayın avlama gemisinden biri. Alman Lürrsen-Werft Tersanesi tasarımı olan gemi İstanbul Tersanesi'nde inşa edilmişti.

Son teknoloji ile donatılmış olan TCG Anamur, NATO'nun en modern mayın avlama gemileri arasında yer alıyor. Manyetik sensörlü mayınlara karşı güvenlik için manyetik olmayan çelik kullanılması sebebiyle Türk Donanmasının metrekaresi en pahalı gemileri arasında bulunuyor.

Kendi etrafında 360 derece dönebilen TCG Anamur, böylece mayın hatları arasında dolaşabilme, mayınları sahip olduğu gelişmiş sonar ile 400-600 metre mesafeden belirleme ve tespit edilince imha etme kabiliyetine sahip.

Pire Türk Şehitliği



Pire Türk Şehitliği, 1859'da Müslüman mezarlığı olarak kurulduktan sonra 24 Mart 1890'da Pire Belediyesince Osmanlı Devleti'ne verildi.

Mezarlık, Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal savaşlarında esir olarak Atina'ya götürülen ve burada şehit olan Türk askerlerinin defnedilmesiyle şehitlik hüviyetini kazandı.

Kaynak: AA