Feci kaza! Üzerinden otobüs geçen motosikletli yaşamını yitirdi

Kaza, Elmadağ ilçesi Ankara-Kırıkkale Karayolu Kırıkkale yönünde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, aracının kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü yol ortasındaki çelik bariyere çarptı.
ÜZERİNDEN OTOBÜS GEÇTİ
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücünün üzerinden şehirlerarası yolcu otobüsü geçti.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesi olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA