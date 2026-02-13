Konya’nın ünlü şelalesi gürül gürül akıyor! Taşkın tehlikesi büyüdü

Konya genelinde etkili olan yağmur özellikle güney kesimlerde zaman zaman şiddetini artırıyor. Kar sularının da erimesiyle akarsular coştu.

Yaz mevsiminde kurumak üzereydi!

Konya'nın Taşkent ilçesindeki doğa harikalarından biri olan Çetmi Şelalesi son yağışlarla birlikte coştu. Yöre halkı tarafından Ay Boğazı olarak da bilinen şelale kar sularının da erimesiyle güçlendi.

Taşkın riski arttı!

Çetmi şelalesinden dökülen sular Göksu Nehrini besliyor. Kar ve yağmur sularının etkisiyle yatağını dolduğun su zaman zaman taşkınlara sebep oluyor. Konya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlarla birlikte taşkın riski aldı. Şelale yakınındaki bazı bölgelerde su taşkınları yaşandı.

Yaz zor geçmişti!

Son yıllarda yaşanan kuraklık geçtiğimiz yaz mevsiminde pik yapmış Konya'daki birçok su kaynağı kurumuştu. Çok cılız bir şekilde de olsa akmayı sürdüren Çetmi Şelalesi'nin de kurumasından endişe ediliyordu.

(Cumali Özer)