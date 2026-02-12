Konya’da bir kişi alt geçitte ölü bulunmuştu! OLAYDA YENİ GELİŞME

Olay, ilçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi Hamdi Çağıran Alt Geçidi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.
CANSIZ HALDE BULUNDU
Alt geçitte hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 30 yaşlarındaki H.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
BAŞINDAN VURULDUĞU BELİRLENDİ
Gece saatlerinde meydana gelen olayda bir kişinin alt geçitte cansız bedeni bulunmuştu. Hayatını kaybeden H.Y'nin başından silahla vurulduğu belirlendi.
Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.
(Bekir Turan)