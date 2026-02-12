GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,71
EURO
51,86
STERLİN
59,68
GRAM
7.352,88
ÇEYREK
12.183,06
YARIM ALTIN
24.253,39
CUMHURİYET ALTINI
48.063,31
KONYA Haberleri

Konya’da bir kişi alt geçitte ölü bulunmuştu! OLAYDA YENİ GELİŞME

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bir kişi alt geçitte ölü bulunmuştu! OLAYDA YENİ GELİŞME
Konya’nın Ereğli ilçesinde bir alt geçitte bulunan erkek cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

Olay, ilçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi Hamdi Çağıran Alt Geçidi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

CANSIZ HALDE BULUNDU

Alt geçitte hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 30 yaşlarındaki H.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞINDAN VURULDUĞU BELİRLENDİ

Gece saatlerinde meydana gelen olayda bir kişinin alt geçitte cansız bedeni bulunmuştu. Hayatını kaybeden H.Y'nin başından silahla vurulduğu belirlendi.

Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

(Bekir Turan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER