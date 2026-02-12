GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EKONOMİ Haberleri

Yılın ilk enflasyon raporu açıklandı

Güncelleme Tarihi:

Yılın ilk enflasyon raporu açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Karahan “2026 yılında enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 6 ile 12 aralığına gerileyeceğini işaret ediyor.“ dedi.

Dezenflasyon sürecinin mimarlarından olan Merkez Bankası, 2026 yılına ilişkin ilk enflasyon raporunu duyurdu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan "Kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz. Nitekim bu gelişme dezenfeksiyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri olacak. Öte yandan geride bıraktığımız yakın dönem yine gösterdi ki, hem yurt içi hem de küresel dinamikler, enflasyonun seyri açısından gelişmelere bağlı olarak farklılaşabilen etkiler ve riskler taşıyor. Bu ise veri odaklı bir yaklaşımla sürdürmekte olduğumuz ihtiyatlı para politikası duruşumuzun önemini ortaya koyuyor. Dolayısıyla sıkı para politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini görmeye devam etmek amacıyla önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya hazır olduğumuzu vurgulamak isterim." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Yorumlar
  • HG
    Hamit Gündogdu
    2 saat önce

    Yalandan kim ölmüş? ki!!!...

