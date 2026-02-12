Yılın ilk enflasyon raporu açıklandı

Dezenflasyon sürecinin mimarlarından olan Merkez Bankası, 2026 yılına ilişkin ilk enflasyon raporunu duyurdu.
TCMB Başkanı Fatih Karahan "Kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz. Nitekim bu gelişme dezenfeksiyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri olacak. Öte yandan geride bıraktığımız yakın dönem yine gösterdi ki, hem yurt içi hem de küresel dinamikler, enflasyonun seyri açısından gelişmelere bağlı olarak farklılaşabilen etkiler ve riskler taşıyor. Bu ise veri odaklı bir yaklaşımla sürdürmekte olduğumuz ihtiyatlı para politikası duruşumuzun önemini ortaya koyuyor. Dolayısıyla sıkı para politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini görmeye devam etmek amacıyla önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya hazır olduğumuzu vurgulamak isterim." dedi.
