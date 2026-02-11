Konya’daki TOKİ kura çekilişinin yeri ve saati belli oldu!

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında Konya’da inşa edilecek 15 bin 200 konut için geri sayım başladı. Yoğun başvuru alan projede hak sahipleri 17 Şubat 2026’da yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. İşte Toki Konya kura çekim yeri ve saati...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut hedefiyle yürüttüğü kampanya kapsamında Konya'da inşa edilecek 15 bin 200 konut için kura tarihi, yeri ve saati netleşti.

"Yüzyılın Konut Projesi” olarak duyurulan dev hamle kapsamında şehirde inşa edilecek 15 bin 200 konut için kura çekilişi gerçekleştirilecek. Daha önce 17 Şubat 2026 olarak açıklanan kura tarihine ilişkin yer ve saat bilgisi de netleşti.

TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, NEREDE VE SAAT KAÇTA?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi, saat 11.00'de Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu'nda gerçekleştirilecek. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılması bekleniyor.

KONYA'DA KONUT KURASI HEYECANI: 158 BİN 761 BAŞVURU

"Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında en fazla konut inşa edilecek iller arasında bulunan Konya'da, şehir merkezi ve ilçelerde yapılacak 15 bin 200 konut için başvuru süreci yoğun ilgi gördü. Açıklanan resmi verilere göre projeye toplam 158 bin 761 kişi müracaat etti.

Gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından, konut almaya hak kazanan vatandaşların isimleri kamuoyuna duyurulacak.

