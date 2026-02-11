GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,74
EURO
51,93
STERLİN
59,71
GRAM
7.401,51
ÇEYREK
12.278,25
YARIM ALTIN
24.443,14
CUMHURİYET ALTINI
48.441,20
GÜNCEL Haberleri

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Erzurum halkına veda mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Erzurum halkına veda mesajı
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum halkı için “veda mesajı“ yayımladı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 11 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı neticesinde İçişleri Bakanlığı görevine getirildiğini hatırlattı.

Kendisini İçişleri Bakanlığı makamına layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Çiftçi, "Anadolu'nun ön sözü ve mülkü İslam'ın kilidi olan kadim şehrimiz Erzurum'da, 'halka hizmet, Hakk'a hizmettir' düsturuyla yürüttüğüm görevimin ardından bugün aziz milletimizin huzur ve güvenliği için daha büyük bir sorumluluğu üstlenmenin onurunu ve ağırlığını yaşıyorum. Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, vatanımızın her bir köşesinde huzuru daim kılmak, devletimizin bekasını korumak ve milletimize hizmetkar olmak temel gayemizdir. Üstlendiğimiz vazifede Rabb'im omuzlarımıza yüklenen bu mukaddes emaneti taşıma gücü versin ve bizleri aziz milletimize karşı mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:"Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanmam vesilesiyle, yaklaşık iki buçuk yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm Erzurum Valiliği görevinden ayrılıyorum.

Erzurum sadece bir şehir değil, Türk-İslam medeniyetinin Anadolu'daki sarsılmaz kalesi, Milli Mücadele'mizin ise meşalesidir. Bu kadim coğrafyada görev yaptığım süre boyunca 'halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışıyla şehrimizin her bir ferdine ulaşmaya, dertlerine derman olmaya gayret ettik. Sizlerin vakur duruşu, vatan sevgisi ve kadirşinaslığı, görev sürem boyunca en büyük motivasyon kaynağım olmuştur. Şehrimizin tarihi mirasına ve insanımızın asaletine layık işler yapabilmişsek bu bizim için onurların en büyüğüdür. Bu vesileyle, görev sürem boyunca desteğini esirgemeyen tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve kadirşinas Erzurum halkına şükranlarımı sunuyorum. Haklarınızı helal ediniz, bizim varsa helal olsun. Rabb'im birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin."

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER