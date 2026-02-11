Okul dönüşü kamyon ile çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde okul çıkışı motosiklet ile evlerine giderken kamyonla çarpışan 2 öğrenci yaralandı. Yaralı gençlerden birinin yüzünden kopan parça, sağlık ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak hastaneye götürüldü.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Boğaçay Caddesi ile 241 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan bir lisede öğrenci olan A.B. ve Y.O., okul çıkışı 07 BUV 782 plakalı motosiklet ile evlerine doğru yola çıktı. Boğaçayı Caddesi üzerinde seyir halindeki motosiklet, 241 sokak kesişimine geldiklerinde sokağa dönmek isteyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BZV 020 plakalı damperli kamyon ile çarpıştı. Kamyonun ön kısmına çarpan motosiklette bulunan 2 genç savrulurken yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar ve diğer araç sürücüleri koştu.
Yüzünden kopan parça muhafaza altına alındı
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü A.B. hafif yaralanırken, yolcu konumunda bulunan Y.O. ise baş ve yüz kısmından ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 2 genç ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında kamyonun ön kısmındaki bölüme kafasını çarpan Y.O.'nun yüzünden kopan parça olay sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındıktan sonra muhafaza kutusuna konularak hastaneye götürüldü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
