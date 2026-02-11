Gazze’de yerinden edilenlerin çadırında çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti
Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlarda çıkan yangında 16 yaşında bir kız hayatını kaybetti, annesi ve iki kardeşi yaralandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Deyr el-Belah'ta yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kampta bulunan bir çadırda çıkan yangında 16 yaşındaki Şehd Mahmud el-Medhun yaşamını yitirdi.
Yangında 43 yaşındaki anne Enam el-Medhun ile 2 yaşındaki çocuğu Adem ve 1 yaşındaki Sidra yaralandı. Yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı.
Görgü tanıkları, yangının annenin çocuklarına yemek hazırladığı sırada çıktığını ve kısa sürede yayıldığını aktardı.
Yangının diğer çadıra da sıçradığı ve iki çadırın da tamamen yandığını kaydedildi.
İsrail'in geniş çaplı yıkıma yol açan saldırılarıyla sivil yerleşim yerlerinin yok edildiği Gazze Şeridi'nde, yüz binlerce Filistinli güvenli barınma imkanlarından yoksun şekilde çadırlarda ve geçici barınma merkezlerinde kalıyor.
Gazze'de elektrik kesintileri ve yakıt kıtlığı sebebiyle ısınma ve yemek pişirme gibi ihtiyaçlar için kullanılan yöntemler, çadırların temel güvenlik standartlarından yoksun olması nedeniyle Filistinlilerin hayatını tehlikeye atıyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”