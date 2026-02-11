Kadın memur 10 yaşındaki öğrenciyi okulda darbetti!
Küçükçekmece’de bir ortaokul öğrencisi, yerde gördüğü Türk bayrağını kaldırıp camın kenarına koydu ancak rüzgar nedeniyle aşağı düştü. Bunu gören kadın memurun da öğrenciyi darbettiği ileri sürüldü.
İstanbul'da öğrenci dehşeti yaşadı. Dün Küçükçekmece'deki Kadriye Moroğlu Ortaokulu'nda gerçekleşen olayda, ortaokul öğrencisi M.E.D. (10), sınıfta yerde gördüğü Türk bayrağını kaldırıp camın önüne koydu. Türk bayrağı rüzgarın etkisiyle camdan aşağıya düştü.
DARBETTİ
Sınıfa gelen kadın memur D.B., öğrenciyi boğazından sıkarak darbetti.
M.E.B. korkudan olayı anlatamazken, durumu diğer çocuklardan öğrenen ailesi hastaneden darp raporu alarak, kadın memur hakkında suç duyurusunda bulundu.
"BOĞAZIMI SIKARAK YERE DOĞRU İTTİRDİ BENİ"
M.E.D. adlı öğrenci, "Sınıfın içinde yerde bayrak gördüm. Sonra bayrağı alıp pencerenin üzerine koydum. Kimse saygı göstermiyordu, üzerine basıyorlardı. Bayrak camdan aşağıya düştü. Memur gelip boğazımı sıkarak yere doğru ittirdi. Memur beni dövdüğü için korktum ve olayı anlatmadım" dedi.
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"
Öğrencinin babası Saruhan D., "Dün iki tane çocuk geldi, 'Senin çocuğunu okulda bir memur darbetti' dediler. Çocuk yanıma geldi, baktım boğazı morarmış. Dayanamadım, hastaneye götürüp darp raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.
