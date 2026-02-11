Adalet Bakanlığında Akın Gürlek dönemi

Adalet Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi. Yılmaz Tunç, görevi Adalet Bakanı Akın Gürlek’e devretti. Bakan Gürlek, “Adalet sistemi 85 milyon vatandaşımızın ortak güvencesidir. Türkiye Yüzyılı’nda güçlü devlet güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz“ dedi.

Adalet Bakanlığı'na da devir teslim töreni gerçekleştirildi. Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı görevini Akın Gürlek'e devretti.

Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı'ndaki devir teslim töreninde şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız bizlere güvendi. 2 buçuk yıldan fazla bir zamandır sizlerle beraberiz. Yargı teşkilatımızın kapasitesini adalet teşkilatımızın kapasitesini güçlendirmenin gayretiyle büyük bir özveriyle sizlerle beraber çalışmanın onur ve gururunu yaşadık. Adliyelerde vatandaşlarımızla hakim ve savcılarımızla buluştuk. Son Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Bu belge çerçevesinde 264 hedefin önemli bir kısmını son 1 yıl içinde hayata geçirdik. Meclis'imize gönderdiğimiz taslak çalışmalarımız kanunlaştı. 81 ilden 60'tan fazlasını ziyaret ederek hakim ve savcılarımızla buluştuk. Bu onurlu görevi Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle bugün değerli kardeşim, birlikte Adalet Bakan Yardımcısı olarak birlikte görev yaptık. Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak önemli görevler yaptı. İnanıyoruz ki Adalet Bakanlığı'nda da buradaki çalışmaları daha iyiye taşıyacaktır. Akın Gürlek bakanımıza başarılar diliyorum. "

Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Adalet Bakanlığı gibi onurlu bir görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beye şükranlarımı arz ediyorum. Bu görevi bugüne kadar büyük bir özveri ile yürüten bakanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de hukuk ve adalet alanında önemli reformlar hayata geçirilmişti. Yargı reformları, insan hak ve eylem planları, dijital adalet altyapısındaki gelişmeler, adalet sistemimizin güçlendirilmesine çok önemli katkılar sunmuştur. Adalet sistemi 85 milyon vatandaşımızın ortak güvencesidir. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü devlet güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu devam ettireceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya dijital altyapıyı güçlendirmeye hukuk güvenliğini tahkim etmeye devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu emaneti daha ileriye taşıma gayreti içinde olacağız."

Kaynak: İHA