Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zeynep Güneş’e yapılan saldırıyı lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, giyim tarzı nedeniyle sosyal medyadan hakarete maruz kalan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e yapılan saldırıyı lanetlediği söyledi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de “Küfürsüz siyaseti öğrenmeli.“ diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş de AK Parti grup toplantısında yer alıyor. Erdoğan, giyim tarzı nedeniyle sosyal medyadan hakarete maruz kalan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i telefonla arayarak AK Parti Grup toplantısına davet etmişti.

AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına başlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeynep Güneş'in yanına oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

"Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile birlikte tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Anadolu kadının bin yıllık asaletini yansıtan bu vakur duruşları için şükranlarımı sunuyorum. 28 Şubat artığı kibirli alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum. Yasakçı anlayışa göz yummadık, kadınlara parmak sallayanlara meydanı bırakmadık. Zeynep Güneş'e yapılan saldırıyı lanetliyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılacak olan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek vermek amacıyla Eskişehirli kadınlar TBMM'ye geldi.

Suudi Arabistan ile yaptığımız anlaşma stratejik bir öneme sahip. Bu anlaşmayla Türkiye'de güneş enerjisi santralleri kuracağız. 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

MİÇOKTAKİS'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Dünyada ve bölgemiz bir Türkiye rüzgarı esiyor. Bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i ağırlayacağız. Temaslarımızın temel nedeni bölgesel barışa katkı sunmaktır. Tüm aktörlerle görüşüp önerilerimiz paylaşıyoruz.

"SURİYE KONUSUNDA TAVRIMIZ NET"

Suriye konusunda tavrımız net. Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır da bizimle aynı fikirde. Suriye'de kalıcı barışın yol haritası belli olmuştur. Şiddetin daha büyük şiddeti besleyeceği unutulmamalıdır, süreç zehirlenmemelidir. Suriye'nin kaynakları tünel kazmaya harcanmamalı.

Gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye nüfus arayışında değildir, başka ülkeleri dizayn etme arayışında hiç değildir. Tam aksine biz kardeşlik ve barış diyoruz.

Suriye'ye 2 TIR yardım gönderildi. Türkiye olarak bize ne görev düşüyorsa yerine getirdik.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

"Suriye'de biz can kurtarma peşindeyken ana muhalefet kışkırtıcı söylemlerle selden kütük kapma telaşına düşmüştür. Biz CHP'nin başındaki zattan bir proje üretmesini beklemiyoruz. Son kepazelikleriyle birlikte artık bundan da ümidimiz kalmadı. Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin. Küfretmeden siyaset yapılmalı. CHP'de gelen gideni aratır gerçeği asla değişmiyor. Biz eskisinden şikayet ediyorduk, yerine gelen daha kötü çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi