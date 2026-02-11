Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara’ya geliyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle bugün Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Yıl başından bu yana 11 ülkenin lideriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i yaklaşık 2 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

İkili görüşmenin ardından heyetlerin de katılacağı Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık 2023'te Atina'ya yaptığı ziyaret, iki ülke arasında yeni bir dönemi başlatmış, "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi" açıklanmıştı.

Ankara'da yapılacak görüşmelerde Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde gelinen aşama ele alınacak. Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlar, Batı Trakya Türk azınlığının durumu ve terörle mücadele başlıkları üzerinde durulacak.

İhracatçı konumunu sürdüren Türkiye'nin Yunanistan ile arasındaki ticaret hacminde artış devam ediyor. Yunanistan ile ikili ticaret geçen yıl 6,7 milyar dolar oldu. Hedef ise 10 milyar dolara ulaşılması. Bu kapsamda, Beştepe'deki buluşmada çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmalarının imza altına alınması bekleniyor.

Erdoğan ile Miçotakis, bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde de bulunacak.

Kaynak: AA