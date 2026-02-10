Kan donduran cinayet! Annesi, kızı ve eşini öldürüp intihar etti!
Ankara’da cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz (35), annesi Azize Cengiz (57) ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz’in (8) ardından aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz’i (28) tabanca ile öldürüp, intihar etti.
Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren Recep Cengiz (35), annesi Azize Cengiz (57) ile kızı Azra Cengiz'i (8) tabancayla vurarak öldürdü.
Cengiz, annesi ve kızının cansız bedenlerini 35 ASA 769 plakalı hafif ticari aracının bagajına koyarak boşanma aşamasında olduğu eşi Beyzanur Cengiz'in (25) yaşadığı eve gitti.
KARGOCU KILIĞINDA GİTTİ
İddiaya göre kafasında kaskla kargocu kılığında eve gelen Cengiz, eşini de katlettikten sonra aynı tabancayla intihar etti.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Cenazeler, olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ
Saldırganın 2025 aralık ayında cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.
