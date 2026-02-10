GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,72
EURO
52,00
STERLİN
59,74
GRAM
7.326,64
ÇEYREK
12.154,59
YARIM ALTIN
24.196,65
CUMHURİYET ALTINI
47.950,31
GÜNCEL Haberleri

Rümeysa Öztürk davasında sınır dışı etme girişimi reddedildi!

Rümeysa Öztürk davasında sınır dışı etme girişimi reddedildi!
ABD’de Filistin desteği nedeniyle gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün davası, hukuki dayanak bulunmadığı gerekçesiyle sona erdirildi. Mahkeme, Öztürk’ün sınır dışı edilmesini reddetti.

ABD'de temyiz mahkemesi, 2024 yılında üniversite gazetesinde Filistin yanlısı bir yazı kaleme aldığı için gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesini reddetti.

Tufts Üniversitesi'nde doktora tahsili gören Fulbright bursiyeri ve F-1 vize sahibi Rümeysa Öztürk öğrenci gazetesinde yazdığı bir yazıda İsrail ile bağlantısı olan şirketlerle iş birliğini sonlandırması ve "Filistinlilere yapılan soykırımı tanıması" için üniversitesine çağrıda bulunmuştu.

Bunun ardından 2025 yılında göç yetkilileri, Öztürk'ü gözaltına almış ve vizesini iptal etmişti.

45 GÜN GÖÇMEN MERKEZİNDE TUTULDU

Geçen yıl ⁠Mayıs ayında ⁠ABD'li yargıç William Sessions, Louisiana'daki göçmen gözaltı merkezinde 45 gün tutulan Öztürk'ün serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği avukatlarının Temyiz Mahkemesi'ne sunduğu dilekçeye göre, ABD ⁠İç Güvenlik Bakanlığı'nın Öztürk'ün sınır dışı edilmesini ⁠haklı gösterecek kanıtları sunamadığı belirtilerek dava düşürüldü.

"BUGÜN DERİN BİR NEFES ALIYORUM”

Bu karar, Öztürk'ün öğrenci vizesi ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iptal edildikten sonra geçen yıl Massachusetts'te sokakta yürürken gözaltına alınmasıyla başlayan süreci şimdilik sona erdirdi.

Öztürk açıklamasında, "Bugün derin bir nefes alıyorum. Adalet sisteminin tüm kusurlarına rağmen davamın ABD hükümetince haksızlığa uğrayanlara umut verebileceğini bilmek beni rahatlatıyor." dedi.

RÜMEYSA ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025 akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER