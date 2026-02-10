Rümeysa Öztürk davasında sınır dışı etme girişimi reddedildi!

ABD'de temyiz mahkemesi, 2024 yılında üniversite gazetesinde Filistin yanlısı bir yazı kaleme aldığı için gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesini reddetti.
Tufts Üniversitesi'nde doktora tahsili gören Fulbright bursiyeri ve F-1 vize sahibi Rümeysa Öztürk öğrenci gazetesinde yazdığı bir yazıda İsrail ile bağlantısı olan şirketlerle iş birliğini sonlandırması ve "Filistinlilere yapılan soykırımı tanıması" için üniversitesine çağrıda bulunmuştu.
Bunun ardından 2025 yılında göç yetkilileri, Öztürk'ü gözaltına almış ve vizesini iptal etmişti.
45 GÜN GÖÇMEN MERKEZİNDE TUTULDU
Geçen yıl Mayıs ayında ABD'li yargıç William Sessions, Louisiana'daki göçmen gözaltı merkezinde 45 gün tutulan Öztürk'ün serbest bırakılmasına hükmetmişti.
Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği avukatlarının Temyiz Mahkemesi'ne sunduğu dilekçeye göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın Öztürk'ün sınır dışı edilmesini haklı gösterecek kanıtları sunamadığı belirtilerek dava düşürüldü.
"BUGÜN DERİN BİR NEFES ALIYORUM”
Bu karar, Öztürk'ün öğrenci vizesi ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iptal edildikten sonra geçen yıl Massachusetts'te sokakta yürürken gözaltına alınmasıyla başlayan süreci şimdilik sona erdirdi.
Öztürk açıklamasında, "Bugün derin bir nefes alıyorum. Adalet sisteminin tüm kusurlarına rağmen davamın ABD hükümetince haksızlığa uğrayanlara umut verebileceğini bilmek beni rahatlatıyor." dedi.
RÜMEYSA ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI
Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025 akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.
Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.
Kaynak: Haber Merkezi