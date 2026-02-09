Polis memuru emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
Bartın’da karşı yöne geçerek, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Kazım Kızıl (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis memuru Kızıl’ın 4 gün sonra emekliye ayrılacağı öğrenildi.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Bartın-Zonguldak yolunun Akmanlar mevkisinde meydana geldi. Bartın'dan Zonguldak istikametine giden Kazım Kızıl yönetimindeki 74 AAC 067 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yöne geçti. Otomobil, karşı yönde Recep Duran yönetimindeki 66 AS 505 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücülerden Kazım Kızıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralanın ise tedavisi sürüyor.
4 GÜN SONRA EMEKLİYE AYRILACAKTI
Kazada, yaşamını yitiren Kazım Kızıl'ın, Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Kendi aracıyla Zonguldak'a gittiği öğrenilen Kızıl'ın 4 gün sonra emekliye ayrılacağı belirtildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”