İran’da reformculara yönelik operasyonlar devam ediyor

İran’da reformcu siyasetçilerden Ali Şekuri Rad ile muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi’nin oğlu Hüseyin Kerrubi tutuklandı.

İran basınına yansıyan haberlere göre, ülkede, reformculara yönelik gözaltı işlemleri ve tutuklamalar devam ediyor.

Reformcu siyasetçilerden Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şekuri Rad ile muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi'nin oğlu Hüseyin Kerrubi, ertelenen cezalarının temyiz mahkemesinde onanması sonucu tutuklanırken, Reform Cephesi Sözcüsü Cevat Emam gözaltına alındı.

İran'da reformculara yönelik gözaltı ve tutuklama kararlarının, Ali Şekuri Rad'ın, protestolara ilişkin sızdırılan ses kaydının ardından hız kazandığı iddia edildi.

Söz konusu iddialara göre Şekuri Rad ses kaydında, İran yönetiminin gösteriler sırasında meydana gelen sabotaj eylemleri ile cinayetleri baskı aracı olarak kullandığını ve bu bahane ile göstericilere sert müdahalede bulunduğunu öne sürdü.

Dün, Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri, Siyasi Komite Başkanı İbrahim Asgerzade ile Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi hükümetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Muhsin Eminzade de, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "anayasaya aykırı tutum" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Ülkedeki reformist partiler içinde önemli bir yere sahip olan Reform Cephesi, son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mesud Pezeşkiyan'ı desteklemişti.

Kaynak: AA