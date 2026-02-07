GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Dışişleri Bakanı Arakçi: Uranyum zenginleştirme faaliyeti devam etmeli

Dışişleri Bakanı Arakçi: Uranyum zenginleştirme faaliyeti devam etmeli
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile Umman’da yapılan dolaylı görüşmelere atıfta bulunarak, “(Uranyum) Zenginleştirme faaliyeti devam etmeli ve bu bizim hakkımız.” dedi.

Arakçi, 17. Aljazeera Forumu katılmak üzere gittiği Katar'da El Cezire televizyonuna açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail bombardımanın İran'ın nükleer kabiliyetini yok edemediğini öne süren Arakçi, "(Uranyum) Zenginleştirme faaliyeti devam etmeli ve bu bizim hakkımız. Ancak zenginleştirme (oranı) konusunda güven verici bir anlaşmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

ABD ile müzakereler için iyi bir başlangıç yaptıklarını savunan Arakçi, iki ülke arasında güven inşa edilebilmesi için uzun bir süreye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Füzeler asla müzakere konusu değil. Çünkü bu konu bizim savunmamıza yönelik.” değerlendirmesinde bulundu.

Arakçi, müzakerelerin her türlü tehdit ve baskıdan uzak bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD'den bu yönde bir yaklaşım beklediklerini yineledi.

Olası bir ABD saldırısı hakkında da konuşan Arakçi, "Washington'un bize saldırması durumunda, ABD topraklarına saldırma imkanımız bulunmuyor. Ancak bölgedeki üsleri hedef alırız." uyarısında bulundu.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başlamıştı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için, "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Kaynak: AA

