GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,79
EURO
51,68
STERLİN
59,68
GRAM
7.400,59
ÇEYREK
12.277,22
YARIM ALTIN
24.441,09
CUMHURİYET ALTINI
48.437,12
DÜNYA Haberleri

Cuma namazı sırasında camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Cuma namazı sırasında camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir camide patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 31 kişi öldü, 169 kişi ise yaralandı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada en az 31 kişi hayatını kaybetti, 169 kişi ise yaralandı.

Reuters'a konuşan yetkililer, patlamanın bir intihar saldırısı olduğunu ileri sürdü. İki polis yetkilisine göre saldırgan, caminin girişinde durdurulduktan sonra üzerinde bulunan bombayı patlattı.

Patlamanın ardından kurtarma ve acil müdahale ekipleri patlamanın yaşandığı camiye sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

PATLAMA CUMA NAMAZI SIRASINDA YAŞANDI

Polis yetkilileri patlamanın cuma namazı esnasında yaşandığını belirterek, birçok yaralının çevre hastanelere sevk edildiğini aktardı.

Yetkililer, İslamabad'daki Poliklinik Hastanesi, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) ve CDA Hastanesi'nde acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Polis sözcüsü, ölü sayısının artabileceği yönünde endişeler bulunduğu belirtti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER