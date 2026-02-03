GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

ABD merkezli X şirketinin Paris’teki ofislerinde arama yapıldı

ABD merkezli X şirketinin Paris’teki ofislerinde arama yapıldı
Fransa’da jandarmanın, ABD merkezli X şirketinin başkent Paris’teki ofislerinde arama yaptığı bildirildi.

Paris Savcılığının X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, savcılık talimatıyla jandarmanın siber suçlarla mücadele birimi Europol ile birlikte şirketin Fransa'daki ofislerinde arama gerçekleştirdiği belirtildi.

Söz konusu aramanın, Ocak 2025'te başlatılan bir soruşturma kapsamında yapıldığı kaydedildi.

Paris Savcılığı ayrıca, X şirketinin sosyal medya platformunu "terk ettiğini" duyurdu.

Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, aramalar, X şirketinin başkent Paris'te bulunan ofislerinde yapıldı.

Elon Musk, ifadeye çağırıldı

Paris Savcılığı, soruşturmaya konu olan olaylar sırasında yönetici pozisyonunda olan Linda Yacarino ve X platformunun sahibi ve Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı 20 Nisan'da Paris'te ifade vermeye çağırdı.

Savcılık, X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'un Yahudi soykırımını inkar eden ve deepfake içerik yaymasının ardından platformun işleyişi hakkında yapılan farklı suç duyurularının ardından soruşturmanın kapsamının genişletildiğini belirtti.

Rönesans Milletvekili Eric Bothorel'in 2025'te, X platformuyla ilgili suç duyurusunun ardından Paris Savcılığı, soruşturma başlatmıştı.

Bothorel, platformda yer alan algoritmalardaki değişiklikler ve Musk tarafından satın alınmasının ardından yapılan müdahaleler nedeniyle endişesini belirtmişti.

Kaynak: AA

