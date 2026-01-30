İran AB ülkelerinin ordularını “terörist’’ ilan edecek
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Devrim Muhafızları Ordusunu “terör örgütü’’ ilan eden Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ordularının, “terörist“ kabul edileceğini ve bu durumun sonuçlarından AB liderlerinin sorumlu olduğunu belirtti.
Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, AB'nin İran'ın anayasal askeri kurumu, Devrim Muhafızları Ordusunu "terör örgütü" ilan etme kararını değerlendirdi.
Laricani, "Avrupa Birliği, İran'da meclisin kararına göre, Devrim Muhafızları Ordusuna karşı son AB kararında yer alan ülkelerin ordularının terörist olarak kabul edildiğini elbette biliyor. Bu nedenle, bunun sonuçlarının sorumlusu bu tür bir eylemde bulunan Avrupa ülkeleri olacaktır." ifadelerini kullandı.
İran Meclisi, 2023'te AB'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "terör" listesine alması halinde Avrupa ordularının "terörist" tanımlanmasını öngören yasa çıkarmıştı.
İran, 2019'da da ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütü" ilan etmesinin ardından ABD ordusunu "terör örgütü" olarak tanımlamıştı.
