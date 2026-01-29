İran Dışişleri Bakanı Erakçi Avrupa’yı bölgede savaşı körüklemekle suçladı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Devrim Muhafızları Ordusunu “terör örgütleri listesine“ alınması kararı alan Avrupa ülkelerini bölgede muhtemel bir savaşı körüklemekle suçladı.
Erakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO) terör listesine alma kararını eleştirdi.
Bölgede birçok ülkenin İran ile ABD arasında topyekün bir savaşı önlemeye çalıştığını belirten Erakçi, "Bunların hiçbiri Avrupa ülkesi değil. Avrupa ise tam tersine alevleri körüklemekle meşgul. ABD'nin isteği üzerine 'hızlı toparlanma' politikasını izledikten sonra, şimdi de Ulusal Ordumuzu sözde 'terör örgütü' olarak nitelendirerek büyük bir stratejik hata daha yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Erakçi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma karşı herhangi bir adım atmayan AB ülkelerinin İran'da "insan haklarını savunmaya" dair iddialarını "apaçık ikiyüzlülük" olarak nitelendirdi.
Bölgede topyekün bir savaşın Avrupa'yı da etkileyeceğine dikkati çeken Erakçi, "Enerji fiyatlarındaki artışın zincirleme etkileri de dahil olmak üzere AB'nin mevcut tutumu kendi çıkarlarına son derece zarar vermektedir. Avrupalılar, hükümetlerinin sunduklarından daha iyisini hak ediyor." ifadelerini kullandı.
