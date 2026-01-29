Elektrik akımına kapılmıştı! 21 yaşındaki genç Konya’daki hastanede hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağı Piribeyli Mahallesi'nde elektrik hattında yapılan bakım çalışması sırasında meydana gelen kazada 1 işçi Konya'nın Yunak ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı.
BAKIM ÇALIŞMASI SIRASINDA ELEKTRİK ÇARPMASI
Edinilen bilgilere göre, Osman Gazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) ekipleri tarafından orta gerilim (OG) hattında yürütülen bakım çalışması sırasında, henüz bilinmeyen bir sebeple elektrik çarpması meydana geldi. Olayda çalışma yapan 3 işçi gerilime kapılarak yaralandı.
1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine Yunak Devlet Hastanesi'ne bağlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldılar.
Yaralılardan durumu ağır olan H.İ.E. (21), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer iki işçinin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili güvenlik güçleri ve yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
