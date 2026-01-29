GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da görevli avukat tren garında yakalandı! Hemen gözaltına alındı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da görevli avukat tren garında yakalandı! Hemen gözaltına alındı

Konya Barosu'na kayıtlı avukat S. S. (31) ile arkadaşı M. İ. (29), İstanbul'dan Konya'ya hızlı trenle uyuşturucu madde getirdikleri iddiasıyla Konya Garı'nda gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

KONYA TREN GARINDA YAKALANDILAR

Trenden inen ikili, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda, avukat S.S.'in taşıdığı valiz içerisinde 3 parça halinde toplam 1 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirildi.

KİŞİ BAŞI 5 BİN DOLAR ÖDEME

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık ifadelerinde, 24 Ocak'ta birlikte gezmek amacıyla uçakla İstanbul'a gittiklerini, burada uyuşturucu madde kullandıklarını ve İstanbul'da daha ucuz olduğu için kişi başı 5'er bin dolar ödeyerek uzun süre kullanmak amacıyla uyuşturucuyu satın aldıklarını öne sürdükleri belirtildi.

Şüpheliler, Konya'ya döndüklerinde uyuşturucu ticareti yapma amaçlarının olmadığını savundu. Emniyetteki ifadesinde avukat S.S., uyuşturucu bulunan valizin arkadaşına ait olduğunu, kendisinin sadece taşıdığını söyledi. M. İ. ise susma hakkını kullandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haklarında "uyuşturucu madde kullanmak” suçundan da işlem yapılan iki şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FETÖ'DEN YARGILANIP CEZA ALMIŞ 

Öte yandan avukat S.S.in daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında "örgüte üye olmak” suçundan Samsun'da yargılandığı ve ceza aldığı öğrenildi.

SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

