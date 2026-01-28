GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Beyşehir’de meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Beyşehir'de meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yaşanan üç ayrı trafik kazaları ve araç yangınıyla hareketli ve zaman zaman korku dolu anlar yaşandı.

İlçe merkezi ile Beyşehir-Konya kara yolunda meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı. İlk kaza Beyşehir-Konya kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil Çukurağıl Mahallesi mevkiinde çarpıştı, araçlardan birisi yoldan çıkarak bir evin bahçesine devrildi.

Kazada araç sürücüsü yaralandı. Akşam saatlerinde ise kazalar ilçe merkezinde peş peşe yaşandı. Hacıarmağan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında motosikletten savrulan 2 kişi yaralandı.

Bir diğer trafik kazası Hacıakif Mahallesi'nde meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralanarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaların ardından bu kez araç yangını paniğe neden oldu. Atatürk Caddesi, Sanayi yolu üzerinde park halinde bulunan bir otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen küçük çaplı yangına müdahale ederek alevlerin aracı tamamen sarmasını önledi. Farklı kazalarda yaralanan toplam 6 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

