KONYA Haberleri

Konya’da çatı katı alevlere teslim oldu

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da çatı katı alevlere teslim oldu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Ferhuniye Mahallesi Tınaztepe Sokak'ta yer alan binada, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İTFAİYE KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

(Cumali Özer)

