Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitim ailesi ile iftar programında öğretmenlere yönelik en ufak şiddete toleranslarının olmadığını söyledi. Erdoğan, “Öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir. Kültürümüzde anne ve babadan sonra eli öpülesi kişi öğretmenlerdir“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nda yaptığı konuşmada öğretmenlere yönelik şiddete sert tepki gösterdi. İstanbul Çekmeköy'de Konyalı öğretmen Fatmanur Çelik'in hayatını kaybettiği menfur saldırıyı hatırlatan Erdoğan, bu tür olayların kökünün kazınması gerektiğini vurguladı.

Son dönemde artan öğretmene yönelik şiddet olayları Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj geldi. Özellikle Konyalı öğretmen Fatmanur Çelik'in bir öğrencisi tarafından öldürülmesi, eğitim camiasında derin bir yara açtı.

Başkan Erdoğan, Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nda yaptığı konuşmada öğretmenlere yönelik en küçük saygısızlığın dahi kabul edilemeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmene karşı bırakın şiddeti, en küçük bir saygısızlığı dahi hoş görmemiz mümkün değildir. Fatmanur Çelik öğretmenimizin maruz kaldığı menfur saldırıyı lanetliyoruz. Bu tür olayları kabul etmiyoruz, kökünün kazınması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.”

Öğretmenlere yönelik saldırıların yalnızca bireylere değil, ülkenin geleceğine yöneldiğini ifade eden Erdoğan, "Öğretmene kalkan el, bu milletin istikbaline vurulmuş bir hançerdir” dedi.

Şiddetle mücadelede kararlılık mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstikbalimizin teminatı olan evlatlarımızı büyük bir emekle yetiştiren öğretmenlerimize yönelik şiddete toleransımız yoktur, olmayacaktır. Bu sorunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz, bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

