GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,75
EURO
51,24
STERLİN
59,40
GRAM
7.168,72
ÇEYREK
11.829,64
YARIM ALTIN
23.580,42
CUMHURİYET ALTINI
46.960,09
GÜNCEL Haberleri

- Güncelleme Tarihi:

Testo Taylan'a tutuklama istemi
YouTube’da paylaşılan bir video nedeniyle gözaltına alınan Testo Taylan rumuzlu Taylan Özgüç Danyıldız’ın tutuklanması istendi. Aynı soruşturmada dün iki kişi tutuklanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan ve kadınlara yönelik aşağılayıcı, müstehcen içerikler barındırdığı değerlendirilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Açıklama, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan çalışmada, "@testotaylan" rumuzlu hesapta yayımlanan "SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ" başlıklı video ile "@SosyalMuhendisAkademi", "@Sosyalmuhendisk" ve "@sosyalmuhendisakademi" hesaplarından paylaşılan içeriklerin incelendiği belirtildi.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ VE DAVRANIŞLAR

Bu içeriklerde, "sosyal deney" veya "eğlence" görüntüsü altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikte davranışlara yer verildiği ifade edilen açıklamada, bu eylemlerin toplumda sıradan ve kabul edilebilir gibi sunulduğu, bu durumun kadınlara yönelik tacizin normalleşmesine yol açabilecek bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca bazı içeriklerde genel ahlakı zedeleyebilecek müstehcen görüntü ve davranışların bulunduğu, bu içeriklerin sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığının tespit edildiği aktarıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda başsavcılık tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "müstehcenlik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında sosyal medyada Teslo Taylan olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız ile iki kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, İstanbul'daki şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulduğu kaydedilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımız insan onurunu, toplumsal barışı ve kamu düzenini zedeleyebilecek nitelikteki bu tür eylemler karşısında mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetki çerçevesinde gerekli tüm adli işlemleri kararlılıkla ve titizlikle yürütmeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.H. ve U.U. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen iki şüpheli "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "müstehcenlik" suçlarından tutuklandı.

TESTO TAYLAN'A TUTUKLAMA İSTEMİ

Danyıldız ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli Danyıldız, daha sonra halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
