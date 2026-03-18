Testo Taylan’a tutuklama istemi

YouTube’da paylaşılan bir video nedeniyle gözaltına alınan Testo Taylan rumuzlu Taylan Özgüç Danyıldız’ın tutuklanması istendi. Aynı soruşturmada dün iki kişi tutuklanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan ve kadınlara yönelik aşağılayıcı, müstehcen içerikler barındırdığı değerlendirilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Açıklama, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan çalışmada, "@testotaylan" rumuzlu hesapta yayımlanan "SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ" başlıklı video ile "@SosyalMuhendisAkademi", "@Sosyalmuhendisk" ve "@sosyalmuhendisakademi" hesaplarından paylaşılan içeriklerin incelendiği belirtildi.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ VE DAVRANIŞLAR

Bu içeriklerde, "sosyal deney" veya "eğlence" görüntüsü altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen nitelikte davranışlara yer verildiği ifade edilen açıklamada, bu eylemlerin toplumda sıradan ve kabul edilebilir gibi sunulduğu, bu durumun kadınlara yönelik tacizin normalleşmesine yol açabilecek bir algı oluşturma tehlikesi barındırdığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca bazı içeriklerde genel ahlakı zedeleyebilecek müstehcen görüntü ve davranışların bulunduğu, bu içeriklerin sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığının tespit edildiği aktarıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda başsavcılık tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "müstehcenlik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında sosyal medyada Teslo Taylan olarak bilinen Taylan Özgüç Danyıldız ile iki kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, İstanbul'daki şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulduğu kaydedilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımız insan onurunu, toplumsal barışı ve kamu düzenini zedeleyebilecek nitelikteki bu tür eylemler karşısında mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetki çerçevesinde gerekli tüm adli işlemleri kararlılıkla ve titizlikle yürütmeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.H. ve U.U. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen iki şüpheli "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "müstehcenlik" suçlarından tutuklandı.

TESTO TAYLAN'A TUTUKLAMA İSTEMİ

Danyıldız ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli Danyıldız, daha sonra halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Kaynak: AA