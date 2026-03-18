Adem Bulut’tan Ramazan Bayramı Mesajı

Başkan Adem Bulut yayınladığı mesajında; "Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını en üst seviyede yaşadığımız bir Ramazan Ayı'nı geride bırakırken, bayrama erişmenin huzur ve mutluluğu içerisindeyiz.
Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyadaki savaş ikliminin ivedi şekilde son bulmasını diliyor, tüm Müslüman aleminin huzur ve sükûnete kısa zaman içerisinde ulaşmasını temenni ediyorum.
Ramazan Bayramının huzur ve bereket getirmesini bununla birlikte kardeşlik, sevgi ve saygı iklimini daha da güçlendirmesini umut ediyorum. Başta KOMÜT üyelerimiz olmak üzere tüm Konyalı hemşerilerimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık ve başarı getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi