GÖKBEY: Sivil yolcu taşıma kabiliyetine sahip ilk milli hava aracımız
Millî imkânlarla geliştirilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası ile sivil sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı.
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) yapılan açıklamada milli helikopter GÖKBEY'e ilişkin şu ifadeler yer aldı:
"Türk Havacılığı adına önemli bir başarı daha. Milli imkanlarla geliştirilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası ile sivil sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı. Bu başarıyla birlikte T625 GÖKBEY, sivil yolcu taşıma kabiliyetine sahip ilk milli hava aracımız olarak Türk sivil havacılık tarihindeki yerini aldı."
GÖKBEY ismine yakışır bir başarı elde etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "GÖKBEY ismine yakışır bir başarı elde etti" açıklamasını yaptı.
Sivil yolcu taşıma sertifikasyonunu tamamlayan ilk millî hava aracımız olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, bu önemli başarıya imza atan tüm TUSAŞ ekibini kutladı.
Önemli Not:
