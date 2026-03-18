Toroslar’da kar güzelliği havadan görüntülendi

Türkiye’nin önemli dağ sıraları arasında yer alan Orta Toros Dağları kış aylarında yağan karla beyaza bürünürken, ilkbahar yaklaşmasına rağmen yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar örtüsü etkileyici manzaralar oluşturdu.

Yaklaşık 2 bin 500 metre rakıma ulaşan Orta Toroslar'da zirveler ve yamaçlar karla kaplanırken, bazı düşük rakımlı alanlarda ise baharın ilk izleri görülmeye başlandı. Derin vadileri, sarp yamaçları ve geniş arazileriyle dikkat çeken Orta Toros Dağları, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor. Sessizliğin hakim olduğu dağlık alanlardaki eşsiz manzaralar, doğa fotoğrafçıları için önemli bir fırsat oluyor.

Öte yandan, Orta Toros Dağları'nın karla kaplı görüntüsü dron ile havadan da kaydedildi. Havadan çekilen görüntülerde, zirvelerden vadilere kadar uzanan beyaz örtü ile yer yer ortaya çıkan toprak ve bitki örtüsü dikkat çekti. Dağların kıvrımlı yapısı ve geniş alanlara yayılan kar örtüsü görsel şöleni gözler önüne serdi. Kıştan bahara geçiş sürecinde farklı güzellikler sunan Orta Toros Dağları, doğa turizmi açısından önemli bir potansiyel barındırmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA