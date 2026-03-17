Vali İbrahim Akın’ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Mesajı

Milletimizin tarihindeki en büyük zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi, azmin, inancın ve vatan sevgisinin en güçlü tezahürü olarak şanlı mazimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. 18 Mart 1915'te son derece sınırlı imkânlara rağmen, dönemin en güçlü ordularına karşı kazanılan bu eşsiz zafer; milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun simgesi olmuş, tarihin akışını değiştirmiştir.

Yurdun dört bir yanından gelerek vatan savunmasında omuz omuza mücadele eden kahraman ecdadımız, büyük bir fedakârlık ve cesaret örneği sergileyerek Çanakkale'yi geçilmez kılmış; bu toprakları bir vatan, bir ruh ve değişmez bir değer hâline getirmiştir. Çanakkale'de tezahür eden bu yüksek ruh, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik mayasının en güçlü ifadesi olmaya bugün de devam etmektedir.

Bu vesileyle bizlere düşen en önemli sorumluluk, bu ruhu diri tutmak, aziz şehitlerimizin emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak ve bu kıymetli mirası gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

