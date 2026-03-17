Çanakkale’nin Gizli Kahramanı Niğdeli (Çolak) Ali Yayımlandı

Gazeteci ve yazar Doğan Arısoy, yeni tarihî romanı Çanakkale'nin Gizli Kahramanı Niğdeli (Çolak) Ali ile Çanakkale Savaşı'nın adı tarihe yazılmamış kahramanlarından Niğdeli (Çolak) Ali'yi okurlarla buluşturdu. Çimke Yayınları'ndan çıkan eser, cephede sessizce görev yapan bir Anadolu evladının imanını, fedakârlığını ve ahlaki duruşunu merkeze alıyor.

Romanda, mermiyi taşıyan, acıya sabreden ve bedeninden vazgeçip vatanından vazgeçmeyen Niğdeli (Çolak) Ali'nin hikâyesi üzerinden Çanakkale ruhu anlatılıyor. Zafer, yalnızca bilinen komutanlar ve isimler üzerinden değil; cephede yükü omuzlayan isimsiz kahramanların vicdanı ve ahlakı üzerinden ele alınıyor.

Arısoy, eserde her ne kadar Niğdeli (Çolak) Ali'yi anlatsa da aslında bir askerden ziyade bir nesli temsil eden ahlaki duruşu hikâyeleştirmeyi amaçladığını belirterek, unutulan kahramanları yeniden hatırlatmak istediklerini ifade etti.

1965 yılında Niğde'de doğan Arısoy, Niğde, Bursa, Karaman ve Konya'da çeşitli kamu görevlerinde bulundu. Gazetecilik ve yazarlık çalışmalarını sürdüren Arısoy'un daha önce İlme ve Millete Adanmış Bir Ömür – Anadolu'nun Âlim Çınarı Zeki Arısoy adlı eseri de bulunuyor. Arısoy, evli ve üç çocuk babası.

