Çanakkale’nin Gizli Kahramanı Niğdeli (Çolak) Ali Yayımlandı
Gazeteci ve yazar Doğan Arısoy, yeni tarihî romanı Çanakkale'nin Gizli Kahramanı Niğdeli (Çolak) Ali ile Çanakkale Savaşı'nın adı tarihe yazılmamış kahramanlarından Niğdeli (Çolak) Ali'yi okurlarla buluşturdu. Çimke Yayınları'ndan çıkan eser, cephede sessizce görev yapan bir Anadolu evladının imanını, fedakârlığını ve ahlaki duruşunu merkeze alıyor.
Romanda, mermiyi taşıyan, acıya sabreden ve bedeninden vazgeçip vatanından vazgeçmeyen Niğdeli (Çolak) Ali'nin hikâyesi üzerinden Çanakkale ruhu anlatılıyor. Zafer, yalnızca bilinen komutanlar ve isimler üzerinden değil; cephede yükü omuzlayan isimsiz kahramanların vicdanı ve ahlakı üzerinden ele alınıyor.
Arısoy, eserde her ne kadar Niğdeli (Çolak) Ali'yi anlatsa da aslında bir askerden ziyade bir nesli temsil eden ahlaki duruşu hikâyeleştirmeyi amaçladığını belirterek, unutulan kahramanları yeniden hatırlatmak istediklerini ifade etti.
1965 yılında Niğde'de doğan Arısoy, Niğde, Bursa, Karaman ve Konya'da çeşitli kamu görevlerinde bulundu. Gazetecilik ve yazarlık çalışmalarını sürdüren Arısoy'un daha önce İlme ve Millete Adanmış Bir Ömür – Anadolu'nun Âlim Çınarı Zeki Arısoy adlı eseri de bulunuyor. Arısoy, evli ve üç çocuk babası.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”