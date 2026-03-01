Cihanbeyli Belediyesi kiralama ihalesi yapacak

T.C.
CİHANBEYLİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
Aşağıdaki nitelikleri belirtilen Mülkiyeti belediyemize ait ilçenin Taşpınar Mahallesi 466 ada 1 parselde bulunan Düğün Salonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve İhale Şartnameleri dahilinde Açık Artırma Usulüyle 07.04.2026 tarihinden 07.04.2029 tarihine kadar (36) ay süre ile kiraya verilecektir.
|S.NO
|MAHALLESİ
|ADA
|PARSEL
|MEVKİİ
|CİNSİ
|MUH. BEDELİ
|GEÇ. TEMİNATI
|İHALE SAATİ
|İHALE TARİHİ
|1
|TAŞPINAR
|466
|1
|DÜĞÜN SALONU
|15.000,00 TL
|17.000,00 TL
|14.00
|07.04.2026
1-İhale 07.04.2026 Salı günü saat 14:00'de Belediyemiz Encümeni tarafından Belediye Toplantı Salonunda yapılacaktır. .
2-) Kesin teminatı kira sözleşmesinden sonra 3 yıllık kira bedeli üzerinden % 6 ‘dan az olmamak kaydı ile alınır.Kira süresi sözleşme tarihinden itibaren başlar.
3- İsteklilerin 06.04.2026 tarihine kadar belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve istenen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4-Kira bedeli her ay düzenli ve peşin olarak belediyemiz veznesine( KDV Dâhil )edilerek yatırılacaktır.
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
5-İhaleye katılabilmek için isteklilerin dilekçe, nüfus cüzdan fotokopisi, geçici teminat ve ikametgâh belgeleri ile
Şirket ise şirkete bağlı odalarla ilgili tüm belgelerini ihale günü saat 11:00 kadar ihale saatinden önce İhale
Komisyonuna teslim edeceklerdir.
6-Düğün Salonu olarak kullanılacaktır.
7-İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
8-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter Tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi gerektiği ilan olunur.