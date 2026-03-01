Cihanbeyli Belediyesi kiralama ihalesi yapacak





T.C.

CİHANBEYLİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

KİRALAMA İHALESİ



Aşağıdaki nitelikleri belirtilen Mülkiyeti belediyemize ait ilçenin Taşpınar Mahallesi 466 ada 1 parselde bulunan Düğün Salonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve İhale Şartnameleri dahilinde Açık Artırma Usulüyle 07.04.2026 tarihinden 07.04.2029 tarihine kadar (36) ay süre ile kiraya verilecektir.

S.NO MAHALLESİ ADA PARSEL MEVKİİ CİNSİ MUH. BEDELİ GEÇ. TEMİNATI İHALE SAATİ İHALE TARİHİ 1 TAŞPINAR 466 1 DÜĞÜN SALONU 15.000,00 TL 17.000,00 TL 14.00 07.04.2026



1-İhale 07.04.2026 Salı günü saat 14:00'de Belediyemiz Encümeni tarafından Belediye Toplantı Salonunda yapılacaktır. .

2-) Kesin teminatı kira sözleşmesinden sonra 3 yıllık kira bedeli üzerinden % 6 ‘dan az olmamak kaydı ile alınır.Kira süresi sözleşme tarihinden itibaren başlar.

3- İsteklilerin 06.04.2026 tarihine kadar belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve istenen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Kira bedeli her ay düzenli ve peşin olarak belediyemiz veznesine( KDV Dâhil )edilerek yatırılacaktır.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

5-İhaleye katılabilmek için isteklilerin dilekçe, nüfus cüzdan fotokopisi, geçici teminat ve ikametgâh belgeleri ile

Şirket ise şirkete bağlı odalarla ilgili tüm belgelerini ihale günü saat 11:00 kadar ihale saatinden önce İhale

Komisyonuna teslim edeceklerdir.

6-Düğün Salonu olarak kullanılacaktır.

7-İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

8-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter Tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi gerektiği ilan olunur.





