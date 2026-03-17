Konya’da 7/24 sanal devriye hizmette! 1.325 siteye işlem yapıldı

Konya İl Jandarma Komutanlığı, internet ortamında yürüttüğü 7/24 sanal devriye çalışmalarıyla yasa dışı bahis, müstehcen içerik ve terör propagandası yapan toplam 1.325 site ve hesap hakkında işlem başlattı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında internet ortamında yürüttüğü 7 gün 24 saat esasına dayalı sanal devriye faaliyetleri devam ediyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde çok sayıda yasa dışı içerik ve suç unsuru tespit edilerek işlem başlatıldı.

Açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 5 bin 924, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından ise 7 bin 819 olmak üzere toplam 13 bin 743 sosyal medya ve URL adresi incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda 681 yasa dışı bahis sitesi ile 592 müstehcen içerik paylaşımı yapan site ve hesap olmak üzere toplam 1.273 hesap hakkında işlem gerçekleştirildi.

Öte yandan yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlara ilişkin paylaşımlar yaptığı belirlenen kişiler hakkında da raporlar hazırlandı. Buna göre; 24 terör örgütü propagandası, 8 tehdit ve hakaret, 2 bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık, 4 genel güvenliği tehlikeye sokma, 2 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar, 2 kanuna muhalefet, 2 cumhurbaşkanına hakaret, 1 bilgi güvenliğini ihlal ve 7 diğer olay olmak üzere toplam 52 ayrı konuda Açık Kaynak Araştırma Raporu (AKAR) düzenlendi.

