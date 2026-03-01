JEOTERMAL KAYNAK ARAMA-JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz Hudutlarındaki 16 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı, 2 adet Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleleri ayrı ayrı olarak Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde yapılacaktır.

1. İhale Konusu İşler; Aşağıda ilçesi, Mahalle/Mevkii, alanı, koordinatları, muhammen bedeli ve geçici teminatları belirtilen jeotermal kaynak arama ruhsat, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahaları ihale edilerek Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre (Arama:3 yıllık) ruhsatlandırma işlemi yapılacaktır.

1.1-Jeotermal Kaynak Arama, Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatlı Sahalar:



Ruhsat No İli, İlçesi, Mahallesi Alan (hektar) Pafta No Koordinatları Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi ve Saati ARA.42.00.2021.JEO.7 Konya Cihanbeyli Günyüzü 4930,19 K30d4 L30a1 501926- 4262306, 502120-4263288, 507420-4264665, 510605-4261289, 510815-4257032, 508127-4256970, 506424-4255573, 503510-4258509, 505000-4260000 1.599.329,97 (BirmilyonbeşyüzdoksandokuzbinüçyüzyirmidokuzTL,doksanyedikr.) 47.979,90 (KırkyedibindokuzyüzyetmişdokuzTL.doksankr.) 31.03.2026 09.00 ARA.42.00.2021.JEO.9 Konya Cihanbeyli 3654,19 L29b2 L29b1 492002-4260999, 496500-4254733, 495191-4252755, 493880-4252570, 491189-4252468, 490699-4257001, 490418-4255316, 489501-4254938, 488542-4256735 1.185.401,70 (BirmilyonyüzseksenbeşbindörtyüzbirTL,yetmişkr.) 35.562,05 (OtuzbeşbinbeşyüzaltmışikiTL,beşkr.) 31.03.2026 09.15 ARA.42.00.2021.JEO.14 Konya Selçuklu Kızılören-Ulumuhsine 2628,71 M28a2 M28b1 430000-4200000, 430000-4203000, 435000-4203000, 439000-4195000, 436571-4195000, 434000-4201000 852.740,91 (SekizyüzelliikibinyediyüzkırkTL,doksanbirkr.) 25.582,23 (YirmibeşbinbeşyüzseksenikiTL,yirmiüçkr.) 31.03.2026 09.30 ARA.42.00.2021.JEO.15 Konya Karapınar 4912,68 M31a1 M31a4 547066-4197649, 547092-4199891, 548859-4199891, 554556-4196832, 554266-4192506, 546773-4187813, 545772-4188157, 545766-4190839, 551417-4194168, 551022-4196383 1.593.649,81 (BirmilyonbeşyüzdoksanüçbinaltıyüzkırkdokuzTL,seksenbirkr.) 47.809,49 (KırkyedibinsekizyüzdokuzTL,kırkdokuzkr.) 31.03.2026 09.45 ARA.42.00.2022.JEO.1 Konya Tuzlukçu Çöğürlü 2634,46 L27a2 384374- 4257101, 388351- 4256989, 388110- 4250556, 384000- 4250415, 384000- 4251379, 384022- 4251999, 384182- 4251995 854.606,18 (SekizyüzellidörtbinaltıyüzaltıTL,onsekizkr.) 25.638,19 (YirmibeşbinaltıyüzotuzsekizTL,ondokuzkr.) 31.03.2026 10.00 ARA.42.00.2022.JEO.2 Konya Karapınar

Sazlıpınar 4830,27 M30a3 M30c1 M30d2 514576-4178200, 526175-4177397, 528671-4172979, 520837-4173959, 520837-4174139, 514141-4175064 1.566.916,40 (BirmilyonbeşyüzaltmışaltıbindokuzyüzonaltıTL,kırkkr.) 47.007,49 (KırkyedibinyediTL,kırkdokuzkr.) 31.03.2026 10.15 ARA.42.00.2022.JEO.3 Konya Hüyük Çavuş 4900,40 M27a1 370645-4205457, 377654-4205431, 377630-4198440, 370621-4198465 1.589.666,24 (BirmilyonbeşyüzseksendokuzbinaltıyüzaltmışaltıTLyirmidörtkr.) 47.689,99 (KırkyedibinaltıyüzseksendokuzTL,doksandokuzkr.) 31.03.2026 10.30 ARA.42.00.2022.JEO.6 Konya Meram Sağlık 1460,70 M27b2 M28a1 M27b3 409742-4194693, 414321-4196881, 415203-4194567, 411316-4192077, 410315-4192088 486.592,80 (DörtyüzseksenaltıbinbeşyüzdoksanikiTL.seksenkr.) 14.597,78 (OndörtbinbeşyüzdoksanyediTL,yetmişsekizkr.) 31.03.2026 10.45 ARA.42.00.2022.JEO.7 Konya Ereğli Akhüyük-Pınarözü 4617,19 M32d4 M31c2 589076-4163599, 590000-4163000, 590454-4162206, 590812-4161161, 591262-4160457, 593967-4156000, 589000-4156000, 582300-4168000 1.497.794,27 (BirmilyondörtyüzdoksanyedibinyediyüzdoksandörtTL,yirmiyedikr.) 44.933,83 (KırkdörtbindokuzyüzotuzüçTL,seksenüçkr.) 31.03.2026 11.00 ARA.42.00.2022.JEO.10 Konya Ereğli Akhüyük-Pınarözü 4687,89 M32d4 M31c2 M32d1 582300-4168000, 590000-4172000, 593300-4168000, 592097-4166176, 590075-4163610, 589076-4163599 1.520.729,01 (BirmilyonbeşyüzyirmibinyediyüzyirmidokuzTL,birkr.) 45.621,87 (KırkbeşbinaltıyüzyirmibirTL,seksenyedikr.) 31.03.2026 11.15 ARA.42.00.2022.JEO.11 Konya Seydişehir Kızılca 1072,53 M27d3 M27c4 387000-4158000, 391000-4158000, 391000-4156379, 389968-4156719, 389968-4156698, 390350-4155000, 387000-4155000 486.592,80 (DörtyüzseksenaltıbinbeşyüzdoksanikiTL.seksenkr.) 14.597,78 (OndörtbinbeşyüzdoksanyediTL,yetmişsekizkr.) 31.03.2026 11.30 ARA.42.00.2023.JEO.1 Konya Tuzlukçu Köklüce 2029,95 L27a2 L27b1 L27b4 L27a3 Poligon-1;390060-4251299, 390055-4251187, 392303-4251235, 392000-4247000, 389837-4247134, 389893-4248943, 384000-4248988, 384000-4250333, 384002-4250415, 388110-4250556, 388146-4251516, 390000-4251300 Poligon-2;390000-4254000, 390187-4254000, 390100-4252150, 390000-4252151 658.506,04 (AltıyüzellisekizbinbeşyüzaltıTL,dörtkr.) 19.755,18 (OndokuzbinyediyüzellibeşTL,onsekizkr.) 31.03.2026 11.45 ARA.42.00.2023.JEO.4 Konya Beyşehir Yeşildağ 3082,03 M27d4 M26c3 Poligon-1;369475-4158342, 370847-4158149, 370730-4157324, 370569-4157359, 370558-4157400, 370483-4157450, 370455-4157484, 370401-4157505, 370362-4157528, 370334-4157562 370282-4157567, 370228-4157508, 370185-4157472, 370088-4157452, 370075-4157400, 368060-4156157, 369228-4157961, 369273-4157892, 369346-4157861, 369425-4157879, 369471-4157940, 369429-4158122, 369382-4158200 Poligon-2;370730-4157324, 369917-4151602, 362981-4152372, 363356-4156076, 365093-4155168, 366153-4155416, 366192-4155139, 366153-4155117, 366143-4155084, 366143-4155067, 366147-4155056, 366176-4155028, 366217-4155012, 366265-4155014, 366295-4155036, 366294-4155069, 367287-4155681, 367834-4155809, 368060-4156157, 370075-4157400, 370152-4157246, 370242-4157207, 370305-4157211, 370370-4157211, 370467-4157255, 370544-4157300, 370569-4157359 Poligon-3; 366153-4155416, 367287-4155681, 366294-4155069, 366274-4155107, 366241-4155128, 366192-4155139 999.795,74 (DokuzyüzdoksandokuzbinyediyüzdoksanbeşTL,yetmişdörtkr.) 29.993,87 (YirmidokuzbindokuzyüzdoksanüçTL,seksenyedikr.) 31.03.2026 12.00 ARA.42.00.2023.JEO.5 Konya

Seydişehir 954,94 M27c4 M27d3 Poligon-1;390000-4153000, 390781-4151588, 389750-4152000, 386920-4152000, 387000-4155000, 389217-4155000, 389217-4154925, 389205-4154923, 389194-4154917, 389175-4154899, 389171-4154886, 389174-4154872, 389182-4154857, 389220-4154837, 389304-4154785, 389368-4154763, 389385-4154763, 389400-4154767, 389407-4154775, 389413-4154798, 390000-4154802 Poligon-2;389217-4155000, 390000-4155000, 390000-4154802, 389413-4154798, 389409-4154820, 389395-4154843, 389373-4154863, 389300-4154899, 389259-4154914, 389217-4154925 Poligon-3; 390161- 4155000, 390350- 4155000, 390365- 4154931, 390160- 4154970 486.592,80 (DörtyüzseksenaltıbinbeşyüzdoksanikiTL.seksenkr.) 14.597,78 (OndörtbinbeşyüzdoksanyediTL,yetmişsekizkr.) 31.03.2026 12.15 ARA.42.00.2023.JEO.8 Konya Selçuklu Yazır 1325 M28b2 454000-4205000, 454000-4203000, 452000-4199000, 450500-4199000, 450500-4202000, 453000-4205000 486.592,80 (DörtyüzseksenaltıbinbeşyüzdoksanikiTL.seksenkr.) 14.597,78 (OndörtbinbeşyüzdoksanyediTL,yetmişsekizkr.) 31.03.2026 13.30 ARA.42.00.2023.JEO.15 Konya Sarayönü Kadıoğlu 5000 K29a4 K29d1 464074-4292930, 464074-4282930, 459074-4282930, 459074-4292930 1.621.976,00 (BirmilyonaltıyüzyirmibirbindokuzyüzyetmişaltıTL) 48.659,28 (KırksekizbinaltıyüzellidokuzTL,yirmisekizkr.) 31.03.2026 13.45 ARA.42.00.2024.JEO.22 Konya Ereğli Belkaya 3873,41 M31b1 M31b2 572170-4199780, 579064-4203765, 580720-4199532, 577300- 4199591, 576268-4196089, 577359-4195911, 576073-4193412, 574373-4193998 1.256.515,61(Bir milyonikiyüzellialtıbinbeşyüzonbeşTL,altmışbirkr.) 37.695,47 (OtuzyedibinaltıyüzdoksanbeşTL,kırkyedikr.) 31.03.2026 14.00 ARA.42.00.2024.JEO.23 Konya Ereğli Belkaya 226,48 M31b2 585180-4197080, 586045-4196810, 586045-4194823, 584654-4195202 486.592,80 (DörtyüzseksenaltıbinbeşyüzdoksanikiTL.seksenkr.) 14.597,78 (OndörtbinbeşyüzdoksanyediTL,yetmişsekizkr.) 31.03.2026 14.15





2. İhalenin yapılacağı yer: İhale, Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:72 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda yapılacaktır.

3. İhale şartname temini: İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanını satın almak zorundadır. Şartname ve eklerini Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binası Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:72 Selçuklu/ KONYA adresinden 500 TL karşılığı temin edebilirler.

4. Tekliflerin verileceği yer: İstenilen belgeler ve teklifler, Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:72 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ihale komisyonu huzurunda verilecektir.

5. İhaleye katılacak istekliler 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5 inci maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

6. İhaleye Katılım Belgeleri;

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.

Gerçek kişi istekliler;

İhale başvuru formu Noter tasdikli nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi. Noter tasdikli imza beyannamesi. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya teminat mektubu İhale Şartnamesi ve eklerini satın aldıklarına dair makbuz Şartname ve istenilen diğer belgeler



Tüzel kişi istekliler;

İhale başvuru formu Tebligat için adres beyanı Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde yapılmış Sicil Kayıt Belgesi Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi (Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alması gerekmektedir.) veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Teklif vermeye yetkili Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont veya teminat mektubu İhale Şartnamesi ve eklerini satın aldıklarına dair makbuz Şartname ve istenilen diğer belgeler

7. Teminat mektubu dışındaki teminatlar ve ihale doküman bedeli Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Türkiye Halk Bankası Konya Şubesi nezdinde bulunan TR10 0001 2009 5100 0005 0000 55 nolu hesaba yatırılması gerekmektedir.

8. İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

9. İhale saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun olarak hazırlanan teklifin ihale saatinden önce İdareye ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdarece herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

10. İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İLAN OLUNUR.



