Konya Büyükşehir Şam’da 1000 kişiye iftar verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda, AK Parti Genel Merkezinin organizasyonu ve Konya dahil 17 belediyenin katkılarıyla Suriye genelinde gerçekleştirilen iftar programları Şam’da devam etti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın Kefreyn beldesinde Konya Büyükşehir Belediyesince 1000 kişiye iftar verildi.

Şam başta olmak üzere Halep, Hama, Humus, Lazkiye, Deyrizor ve Rakka illerinde Türkiye'deki 17 belediyenin katkıları ve Suriye'de çalışma yürüten STK'ların işbirliğinde ramazan sonuna kadar yaklaşık 500 bin kişiye iftar verilmesi hedefleniyor.

Şam'da dağıtılan iftara katılan El-Mustafa Cami imamı Malik Mustafa, bu topluluğun başka bir yerde bulunamayacağını belirterek, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mustafa, "Türk kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Tarih ve kökleri bitmeyen bir mirasa sahibiz. Bu güzel girişimler için minnettarız. Bu girişimleri birçok köyde gerçekleştirdiler ve özellikle bu köyü seçtiler. Teşekkür ederiz. Biz ve Türk halkı kardeşiz." ifadelerini kullandı.

İmam Mustafa, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı ve dostumuz Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'deki belediyelere Suriye ve Gazze'deki oruçlulara iftar sağlama konusunda verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Allah hepinizi hayırla mükafatlandırsın."

İftara katılan Fayiz Osman da iftar programları için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Osman, "Tüm ülke tek bir sofra etrafında toplandı ve halk arasındaki tüm hassasiyetleri giderdi. Bu program için Türk halkına ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz. Ülkede sevgi ve dostluğu yeşerttiler. Elhamdülillah." dedi.

Kaynak: AA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER