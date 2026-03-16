Konya’daki bir mahallede tepki çeken görüntü!

Konya'nın Ilgın ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'nde bulunan Kempos Göleti çevresinde çekilen görüntüler doğaseverleri üzdü. Gökçeyurt Mahalle Muhtarı Mükremin Özdemir tarafından paylaşılan fotoğraflarda, gölet çevresindeki bazı çam ağaçlarının kırıldığı ve doğaya zarar verildiği görüldü.

DOĞAYA VERİLEN ZARAR TEPKİ ÇEKTİ

Muhtar Mükremin Özdemir, doğaya verilen zararın kendisini derinden üzdüğünü belirterek söz konusu görüntüleri kamuoyuyla paylaştığını ifade etti. Gölet çevresinde yaşanan tahribatın kabul edilemez olduğunu belirten Özdemir, vatandaşların doğaya karşı daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

"BU DOĞAL GÜZELLİĞİ KORUMALIYIZ”

Kempos Göleti'nin bölge için önemli bir doğal alan olduğuna dikkat çeken Özdemir, özellikle gölet çevresindeki doğal güzelliğin korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Özdemir, vatandaşları çevreyi koruma konusunda daha hassas davranmaya davet etti.

SOSYAL MEDYADA FARKINDALIK ÇAĞRISI

Paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar, doğaya verilen zararın önlenmesi ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için daha fazla farkındalık oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Kempos Göleti'nin Ilgın ve çevresi için önemli bir doğal alan olduğunu hatırlatan Özdemir, doğanın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha dile getirdi.

(Cumali Özer)