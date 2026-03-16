Konya’nın Tarihi Bedesten Çarşısı’nda bayram yoğunluğu
Konya’da vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesi bayram alışverişi için Tarihi Bedesten Çarşısı’na akın ediyor. Şeker, lokum, çikolata ve kolonya gibi bayramın vazgeçilmezleri tezgahlarda yerini alırken, çarşıda yoğunluk yaşanıyor.
Ramazan ayının son günlerinde vatandaşlar bayram hazırlığını sürdürüyor. Bayram ziyareti yapacak ve misafir ağırlayacak vatandaşlar, bayram alışverişlerini son günlere bırakınca başta Tarihi Bedesten Çarşısı olmak üzere şehrin birçok noktasında yoğunluk oluştu.
Vatandaşların alışveriş için çıktığı caddelerde araç yoğunluğu yaşanırken, çarşı pazarlar bayram öncesi yoğun günler yaşıyor. Vatandaşlar da Ramazan Bayramı öncesi alışverişe çıktıklarını söyleyerek, tüm Müslüman aleminin gelecek Ramazan Bayramı'nı kutladı.
