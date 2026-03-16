Konya yolunda bayram trafiği başladı!

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla birlikte Afyonkarahisar'ı Konya, Ankara, Antalya, Denizli, Kütahya, Isparta ve İstanbul'a bağlayan kara yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.
Konya istikametinden gelip İzmir, Antalya veya İstanbul yönüne devam etmek isteyen sürücüler, Çay Kavşağı'nda uzun süre beklemek zorunda kaldı. Trafik akışının zaman zaman durma noktasına geldiği bölgede, araç kuyrukları kilometrelerce uzadı. Trafiğin normal seyrinde devam etmesi için polis ve jandarma ekipleri yoğun mesai harcadı.
