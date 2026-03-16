EĞİTİM Haberleri

64 yaşında lise sıralarında: Konya’da yaşayan Mustafa Gökçe üniversite hedefliyor

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’nın Kulu ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Gökçe, Açık Öğretim Lisesi okuyarak örnek bir davranış sergiliyor.

Kulu ilçesinde Mustafa Gökçe, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından haftasonu yapılan Açık Öğretim Lisesi sınavlarına girdi. Gökçe, açıktan önce ortaokulunu bitirdi daha sonra hayali olan liseden mezun olarak üniversite okumak istediği öğrenildi. 

Gökçe yaptığı açıklamada, " 4 yıl ortaokulu bitirdim. Allah'ın izniyle şimdide liseyi bitirmek üzereyim. Becerebilirsem üniversiteye giderim. Bende dünyada ikamet ettiğim için ve okumam bana gerekli olduğu için okumaya karar verdim. Okumakta gereklidir. Okumak ve öğrenmenin asla yaşı yoktur. Sınavlara çalıştım. Allah'ın yardımı ile inşallah geçerim. Hayallerim var hayallerim inşallah gerçekleşir.

"Herkes birbirine değer versin"

İnsanlar birbirine saygılı sevgili olsun. Dünya geniştir. Ülkemizin değerini bilelim. Allah'ın rahmeti boldur. Kimse kimseye yanlışlık yapmasın. Üzmesin. Haksızlık etmesin. Herkes güzel ideallerinin peşinden koşsun. Herkesin şimdiden bayramı kutlu olsun. " dedi. 

(Ali Asım Erdem)

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER