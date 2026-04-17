GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,880 TL
EURO
52,944 TL
STERLİN
60,996 TL
GRAM
7.029 TL
ÇEYREK
11.610 TL
YARIM
23.220 TL
CUMHURİYET
46.089 TL
EĞİTİM Haberleri

MÜSİAD Konya’dan DOSD Meram’a anlamlı ziyaret

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular ve yönetimi, DOSD Meram’ı ziyaret ederek özel bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu’ndan merkez hakkında bilgi alan MÜSİAD Konya Başkanı Ulular, merkezde yürütülen eğitim ve sosyal destek çalışmalarına hayran kaldıklarını ifade etti.

Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'a iş dünyasından destek ziyaretleri artarak artarak devam ediyor. Bu kapsamda MÜSİAD Konya Şubesi, anlamlı bir ziyarete imza atarak Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'da özel bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

MÜSİAD KONYA'DAN DOSD MERAM'A TAM DESTEK 

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'ı ziyaret etti. Ziyarette heyet, DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu'ndan merkezin işleyişi, eğitim sistemi ve yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı. Merkezi gezen MÜSİAD heyeti, eğitim gören down sendromlu bireylerle yakından ilgilenirken, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan özel annelerle de sohbet etti. Samimi anların yaşandığı ziyarette, merkezdeki eğitim faaliyetleri ve sosyal destek çalışmalarının önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

MUNLAFALIOĞLU: "BU MERKEZ UMUDUN VE DAYANIŞMANIN ADRESİ”

DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, merkezin yalnızca bir eğitim kurumu olmadığını, aynı zamanda aileler için güçlü bir destek mekanizması sunduğunu vurguladı. Munlafalıoğlu, "DOSD Meram, özel bireylerimizin hayatın her alanında var olabilmeleri için büyük bir özveriyle çalışıyor. Burada çocuklarımız hem eğitim alıyor hem de sosyal hayata daha güçlü şekilde hazırlanıyor. Ailelerimiz için de bir nefes, bir dayanışma alanı oluşturuyoruz. Bu anlamlı destek ziyaretleri bizlere güç veriyor.” dedi.

BAŞKAN ULULAR: "BU TÜRLÜ HİZMETLER HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDE”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular da ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, DOSD Meram'da yürütülen çalışmaların son derece kıymetli olduğunu belirtti. Ulular, "Burada verilen hizmetler gerçekten her türlü takdirin üzerinde. Çocuklarımızın gelişimine katkı sunan, ailelerimize destek olan bu merkez, örnek bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu güzel hizmette emeği geçen başta dernek yönetimi olmak üzere Meram Belediyemize ve tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz. İş dünyası olarak bu tür projelerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
