MÜSİAD Konya’dan DOSD Meram’a anlamlı ziyaret

Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'a iş dünyasından destek ziyaretleri artarak artarak devam ediyor. Bu kapsamda MÜSİAD Konya Şubesi, anlamlı bir ziyarete imza atarak Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'da özel bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

MÜSİAD KONYA'DAN DOSD MERAM'A TAM DESTEK

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'ı ziyaret etti. Ziyarette heyet, DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu'ndan merkezin işleyişi, eğitim sistemi ve yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı. Merkezi gezen MÜSİAD heyeti, eğitim gören down sendromlu bireylerle yakından ilgilenirken, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan özel annelerle de sohbet etti. Samimi anların yaşandığı ziyarette, merkezdeki eğitim faaliyetleri ve sosyal destek çalışmalarının önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

MUNLAFALIOĞLU: "BU MERKEZ UMUDUN VE DAYANIŞMANIN ADRESİ”

DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, merkezin yalnızca bir eğitim kurumu olmadığını, aynı zamanda aileler için güçlü bir destek mekanizması sunduğunu vurguladı. Munlafalıoğlu, "DOSD Meram, özel bireylerimizin hayatın her alanında var olabilmeleri için büyük bir özveriyle çalışıyor. Burada çocuklarımız hem eğitim alıyor hem de sosyal hayata daha güçlü şekilde hazırlanıyor. Ailelerimiz için de bir nefes, bir dayanışma alanı oluşturuyoruz. Bu anlamlı destek ziyaretleri bizlere güç veriyor.” dedi.

BAŞKAN ULULAR: "BU TÜRLÜ HİZMETLER HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDE”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular da ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, DOSD Meram'da yürütülen çalışmaların son derece kıymetli olduğunu belirtti. Ulular, "Burada verilen hizmetler gerçekten her türlü takdirin üzerinde. Çocuklarımızın gelişimine katkı sunan, ailelerimize destek olan bu merkez, örnek bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu güzel hizmette emeği geçen başta dernek yönetimi olmak üzere Meram Belediyemize ve tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz. İş dünyası olarak bu tür projelerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu