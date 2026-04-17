ULAŞIM DUYURUSU | Konya’da bir otobüs hattının seferleri değişti!
- Güncelleme Tarihi:
Konya'da şehir içi toplu ulaşımda önemli bir düzenlemeye gidildi. Konya AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 Nolu Meram Yeni Yol Hattı'nın Ayanbey seferlerinde güzergâh değişikliği yapıldı. Yeni uygulama 20 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
GÜZERGÂH DEĞİŞİKLİĞİ DETAYLARI
Yapılan düzenleme kapsamında otobüsler; Büyükçiçek Sokak, Kanaatkâr Sokak, Işıkcan Sokak, Hacıgiden Sokak, Kaynaklar Sokak ve Lalebahçe Caddesi güzergâhını takip edecek. Bu güzergâhın ardından Ana Sultan Sokak üzerinden mevcut hatta bağlanarak hizmet vermeye devam edecek.
AYANBEY SEFERLERİNE ÖZEL DÜZENLEME
Açıklamada, tarifede (*) işareti ile belirtilen seferlerin Ayanbey seferleri olduğu vurgulandı. Bu seferler, yeni belirlenen güzergâh üzerinden yolcu taşımacılığı yapacak.
YENİ UYGULAMA TARİHİ
Yetkililer, yapılan değişikliğin 20 Nisan 2026 tarihinde başlayacağını belirterek, yolcuların yeni güzergâha göre planlama yapmaları gerektiğini ifade etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”