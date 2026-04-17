ULAŞIM DUYURUSU | Konya’da bir otobüs hattının seferleri değişti!

Konya'da şehir içi toplu ulaşımda önemli bir düzenlemeye gidildi. Konya AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 Nolu Meram Yeni Yol Hattı'nın Ayanbey seferlerinde güzergâh değişikliği yapıldı. Yeni uygulama 20 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

GÜZERGÂH DEĞİŞİKLİĞİ DETAYLARI

Yapılan düzenleme kapsamında otobüsler; Büyükçiçek Sokak, Kanaatkâr Sokak, Işıkcan Sokak, Hacıgiden Sokak, Kaynaklar Sokak ve Lalebahçe Caddesi güzergâhını takip edecek. Bu güzergâhın ardından Ana Sultan Sokak üzerinden mevcut hatta bağlanarak hizmet vermeye devam edecek.

AYANBEY SEFERLERİNE ÖZEL DÜZENLEME

Açıklamada, tarifede (*) işareti ile belirtilen seferlerin Ayanbey seferleri olduğu vurgulandı. Bu seferler, yeni belirlenen güzergâh üzerinden yolcu taşımacılığı yapacak.

YENİ UYGULAMA TARİHİ

Yetkililer, yapılan değişikliğin 20 Nisan 2026 tarihinde başlayacağını belirterek, yolcuların yeni güzergâha göre planlama yapmaları gerektiğini ifade etti.

